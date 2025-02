Juve-Inter, il derby d’Italia che vale una stagione: tra dubbi di formazione e opportunità di rilancio

Juve-Inter non è mai una partita come le altre. Il derby d’Italia più volte ha rappresentato un importante crocevia stagionale per le due squadre, che trovano in una gara di questo calibro forze mentali e psicologiche importanti. L’ultima volta che si sono incontrate, a San Siro, hanno regalato un grande spot per il calcio italiano, grazie a una gara aperta fino all’ultimo istante e terminata 4-4. Chiaro che vincere una partita così dia motivazioni incredibili: se per l’Inter vale la rincorsa per lo Scudetto e il primo posto (oggi a un punto) per i bianconeri, reduci da una bella vittoria in Champions (che potrebbe però aver drenato delle energie), può rappresentare un rilancio significativo in campionato. La gara arriva anche in un momento cruciale della stagione, in cui si iniziano a delineare i destini stagionali. Tanti i temi sul piatto, come il dubbio di poter vedere Thuram dal primo minuto. Il francese, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, potrebbe stringere i denti e prender parte alla gara. Stessa situazione anche per Cambiaso, assente da settimane per un fastidio alla caviglia. C’è poi da trattare il nodo Koopmeiners, la quale titolarità non è più una certezza, ma che in una gara così importante può cogliere l’occasione di rilanciarsi e rendersi decisivo. Stessa cosa per Yildiz, che proprio nel 4-4 di inizio stagione si era reso cruciale con una doppietta. Nella sponda nerazzurra invece, ci si attende un Calhanoglu decisivo e impattante, dopo le ultime uscite sottotono.

Foto: Instagram Koopmeiners