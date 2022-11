Juve-Inter, Danilo segna il 2-0 ma il Var annulla il gol. Il motivo

Al centro della polemica il gol annullato a Danilo durante Juventus-Inter, che sarebbe valso il doppio vantaggio bianconero allo Stadium. Dopo un lungo consultato col Var, l’arbitro Doveri ha deciso di annullare la rete del difensore brasiliano a causa di un tocco di mano dello stesso Danilo dopo il tiro. Una deviazione che non ha avuto alcuna influenza sul gol, ma – come riporta il regolamento – non è possibile segnare con un tocco di mano.

Foto: Danilo Instagram