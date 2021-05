Juve-Inter 2 a 1 dopo 45’: Lukaku risponde a Ronaldo, poi squillo di Cuadrado

All’Allianz Stadium di Torino è terminato 2-1 il primo tempo tra Juve e Inter.

In questi primi 45′ del derby d’Italia il VAR è stato protagonista per ben due volte, richiama Calvarese al 22′ a seguito di una trattenuta di Darmian su Chiellini. L’arbitro concede il calcio di rigore per i bianconeri: Ronaldo dagli undici metri si fa respingere il tiro ma sulla ribattuta ribadisce la palla in rete. Il pari dell’Inter arriva su rigore al 35′: Irrati al VAR richiama Calvarese per un pestone di de Ligt su Lautaro. L’arbitro concede il secondo rigore della partita con Lukaku che spiazza Szczesny e riportato il derby sul risultato di 1-1.

Sul finale del primo tempo, al 48′, Cuadrado trova la rete del vantaggio bianconero con un destro che inganna Handanovic.

FOTO: Twitter Juve