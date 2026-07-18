Juve, infortunio per Ekhator nel corso dell’amichevole con il Basilea

18/07/2026 | 16:38:18

La Juve è impegnata in questi minuti nella prima amichevole estiva, contro il Basilea. Chance per Spalletti per provare qualche giovane, tra cui il nuovo acquisto Ekhator, partito titolare in attacco. La sua gara però è durata circa 30 minuti, il giovane è dovuto uscire per infortunio, il giocatore, dolorante, si toccava la gamba, nella zona vicino al ginocchio. Al suo posto è entrato Openda. Da valutare le condizioni di Ekhator nei prossimi giorni.

Foto: sito Juventus