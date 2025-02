Juve, infortunio per Douglas Luiz: salterà l’Inter

Brutte notizie per la Juventus. Thiago Motta dovrà fare a meno di Douglas Luiz per il derby d’Italia contro l‘Inter. Il centrocampista brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare nell’allenamento di ieri e oggi non si è allenato. Grave perdita per i bianconeri, che non avranno a disposizione una pedina in mezzo al campo che nelle ultime settimane aveva dato segnali tecnico-tattici confortanti.

Foto: Instagram Douglas Luiz