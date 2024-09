Juve, infortunio in allenamento per Conceicao

Infortunio in allenamento per Francisco Conceicao. Il portoghese, che era rimasto ad allenarsi insieme ai compagni non convocati nelle loro rispettive nazionali, ha accusato un problema muscolare che potrebbe escluderlo dalle convocazioni per la partita contro l’Empoli e il PSV. Il classe 2002 si sottoporrà domani ad accertamenti al JMedical.

Foto: Sito Juventus