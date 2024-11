Juve, infortunio al ginocchio per Cabal in Nazionale. Si teme un lungo stop

Brutte notizie in casa Juventus, che perde anche Juan Cabal. Il giocatore colombiano ha riportato una lesione al ginocchio in Nazionale e sta tornando a Torino per essere visitato dai medici della Vecchia Signora. Seguiranno controlli strumentali per verificare l’entità del problema ma si teme un lungo stop.

Queto il comunicato della Colombia: “Lo staff tecnico della Nazionale Colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), non potrà continuare a concentrarsi per le partite contro Uruguay ed Ecuador, corrispondenti alle date 11 e 12 delle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026. Questo perché, durante l’allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in grado di affrontare gli impegni menzionati. L’allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all’attività sportiva”.

Foto: sito Juve