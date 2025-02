Juve inesistente, l’Empoli domina a Torino: è 1-0 all’intervallo (palo di Konaté)

L‘Empoli domina a Torino a fine primo tempo dei quarti di finale di Coppa Italia. I toscani sono avanti 1-0 contro la Juve a fine primo tempo.

Dopo 2 minuti, subito chance Juve. Nico Gonzalez si presenta da solo davanti alla porta ma tira in curva. Risponde l’Empoli con una conclusione da fuori di Colombo, palla alta.

La Juve ci prova ancora, al 23′ colpo di testa di Vlahovic, palla alta. Al 24′ passa in vantaggio l’Empoli. Conclusione di Maleh di destro, da fuori. Palla nell’angolino. Empoli in vantaggio. Juve frenetica, non c’è quella reazione a provare a rimontare subito la gara. Tanti passaggi sbagliati ed errori dei bianconeri. Al 41′, contropiede clamoroso dell’Empoli con Konaté che ha la palla del 2-0 clamoroso, palla debole, para Perin. Juve inesistente. Konaté ancora, da solo davanti a Perin, colpisce un palo clamoroso. Juve fischiatissima all’intervallo. Empoli avanti con merito 1-0 e anzi, il vantaggio minimo sta anche stretto ai toscani.

Foto: sito Empoli