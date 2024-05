Juve indecente, la Salernitana avanti con Pierozzi all’intervallo

Sotto la contestazione dello Stadium, la Juventus approccia male la prima frazione. Sono comunque i bianconeri a squillare per primi. Vlahovic da fuori, spara diretto in porta e prende in pieno la traversa. Nella seconda parte di tempo, la Salernitana esce dal guscio e passa avanti al 27’. Sambia pennella su calcio d’angolo e trova l’incornata perfetta di Pierozzi che mette a segno la prima rete in Serie A. Non del tutto perfetto Szczesny sul colpo di testa del 2001. La Salernitana prova a cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Sambia al 32’ tenta il raddoppio direttamente su calcio piazzato, questa volta il portiere bianconero risponde presente. Al 36’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi. Ikwuemesi scappa via all’alta difesa della Juventus, si presenta davanti a Szczesny ma non riesce a superarlo. Il numero 1 di Allegri esce bene dai pali e salva la Juventus dal tracollo. Al 43′, Cambiaso tenta il pari da fuori, il suo tiro pizzica il palo ed esce.

Foto: Instagram Szczesny