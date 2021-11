Juve indagata, ecco le prime intercettazioni: “Plusvalenze usate come salva bilanci”

Arrivano le prime intercettazioni dell’inchiesta della procura di Torino che ieri ha portato alle perquisizioni nelle sedi della Juventus. Secondo i Pm della Procura si è “avuta espressa conferma in merito alla gestione malsana delle plusvalenze, voce di ricavo caratteristica della gestione sportiva, talvolta utilizzata quale autentico strumento “salva bilanci”, cioè in modo distorto”. E ancora, il meccanismo delle plusvalenze sarebbe stato utilizzato come “correttivo dei rischi assunti in tema di investimenti e dei costi connessi ad acquisti e stipendi scriteriati”.

A riportarlo è gazzetta.it.