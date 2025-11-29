Juve, inaugurata la galleria dei capitani: “La Leggenda si rinnova”

29/11/2025 | 15:10:43

Sul proprio sito ufficiale, la Juventus informa i tifosi bianconeri circa la creazione della “Galleria dei Capitani”. Ecco, nel dettaglio, di cosa si tratta: ”

C’è un filo invisibile che lega ogni trionfo, ogni maglia sudata, ogni esultanza: è il filo della leadership, della passione e dell’appartenenza che i grandi capitani bianconeri hanno saputo tessere.

Oggi, siamo felici di annunciare il restyling di un luogo più unico che raro: la “Galleria dei Capitani”, un vero e proprio percorso visivo e narrativo dedicato ai pilastri inossidabili della nostra storia.

UN RITUALE PRE-PARTITA: ISPIRAZIONE PER I CAMPIONI

Il ruolo del Capitano riflette il suo peso non solo come leadership tecnica in campo, ma anche come promotore e simbolo al di fuori del rettangolo verde. Vestire quella fascia significa essere guida con l’esempio, denotando uno spessore umano che è ispirazione e riferimento.

È proprio in questo spirito che la nuova “Galleria dei Capitani” è stata concepita.

Questo spazio rinnovato, posizionato strategicamente e attraversato dai giocatori prima dell’ingresso in campo, diventa il posto in cui raccogliere massima concentrazione e silenzio, dove l’eredità si fonde con l’ambizione. Chi lo attraversa lo fa sfiorando la leggenda di tutto ciò che è stato, percependo il peso e la gloria di indossare la maglia della Juventus.

Ogni volto, ogni gesto, ogni valore incarnato da questi giganti del calcio ora rivive in un design innovativo, concepito per innescare la giusta carica emotiva e l’ispirazione necessaria.

VIVI L’EMOZIONE: APERTA AI TIFOSI DEL MONDO

Per portare tifosi e appassionati nel cuore di quanto accade nel mondo Juventus, questo luogo magico si apre al grande pubblico: la “Galleria dei Capitani” sarà infatti parte integrante e imperdibile del Museum & Stadium Tour.

I tifosi di tutto il mondo avranno l’opportunità unica di camminare esattamente nello stesso spazio dei loro idoli, ripercorrendo la storia dei nostri grandi capitani e percependo la stessa carica emotiva e il senso di responsabilità che ispira i giocatori. Questo è il tributo definitivo alla loro eredità, un luogo dove il concetto di juventinità raggiunge la sua massima espressione.

