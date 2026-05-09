Juve in vantaggio a Lecce al 45′: decide uno spunto di Vlahovic dopo pochi secondi

09/05/2026 | 21:35:10

La Juventus conduce 1-0 al Via del Mare contro il Lecce dopo i primi 45 minuti.

Juventus debordante all’inizio, palla a Vlahovic in area, sinistro del serbo e palla in rete. Juventus subito avanti grazie al suo numero 9 dopo 10 secondi.

Il Lecce non sta a guardare e risponde un minuto dopo, Cheddira calcia tutto solo in area bianconera, respinge Di Gregorio. Avvio palpitante, al 4′, palo di Conceicao. Poco dopo altra chance di Vlahovic che calcia, ma Falcone salva. Lecce in apnea. La gara poi si fa equilibrata, Juve in controllo, Lecce che prova a tenere duro e ripartire. Ritmi che si abbassano. La chance del 2-0 arriva al 38′ ancora con Vlahovic. Sinistro dal limite da posizione importante, palla alta. Finisce il primo tempo con la Juve avanti 1-0.

Foto: Instagram Juventus