Juve in controllo ma poco pericolosa: è 0-0 a Cagliari all’intervallo

17/01/2026 | 21:34:45

Concluso il primo tempo di Cagliari e Juventus. E’ 0-0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Juve in controllo del gioco, ma incapace di creare grandissimi pericoli.

Al quarto d’ora calcio di rigore per la Juventus. Miretti colpito in area, ma il VAR, dopo una analisi, cancella la decisione. Miretti ha commesso fallo sul difensore. Al 25′ conclusione ancora di Miretti, prima parata di Caprile importante. Juve che ha picchi anche oltre l’80% di possesso palla, bianconeri in controllo, ma il Cagliari difende bene, anche se chiude senza tiri verso Perin il primo tempo. Ma per ora è 0-0.

Foto: sito Juve