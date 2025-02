Juve, il momento della verità: PSV e Inter test fondamentali

Due vittorie di fila, quelle contro Empoli e Como, che danno ossigeno alla classifica ma che hanno messo in mostra una Juve ancora tutt’altro che definitiva. Sei punti che arrivano, però, dopo una svolta importante da parte di Thiago Motta, che proprio in queste due uscite ha infatti schierato per la prima volta lo stesso undici titolare. Ancora tante però le incognite, a parte quel Kolo Muani che ha portato gol e morale ad una squadra che necessita in modo fondamentale di entusiasmo e fiducia. Ora, per il tecnico ex Bologna, due test che potrebbero valere una stagione: PSV e Inter, partite assolutamente non da poco. Se il PSV nel proprio campionato convince e vanta il primo posto in classifica, nel caso dell’Inter parliamo invece di una squadra ferita dallo 0-3 del Franchi, ma che nel caso di una vittoria contro la Viola a San Siro potrebbe di certo trovare nuovi stimoli ed energie. Ma i bianconeri hanno già dimostrato in questa stessa stagione di poter tenere testa alle due compagini (vittoria in Champions all’esordio con gli olandesi e il rocambolesco e spettacolare 4-4 contro i nerazzurri), e questa settimana di fuoco offrirà alla squadra l’occasione di riconfermarlo.

Foto: Instagram Juventus