Juve, il Lione sarà una sentenza. Serve solidità prima dei gol

Maurizio Sarri e la Juve vivranno una notte di fondamentale importanza per dare un senso anche alle prossime settimane di Champions. Battere il Lione e recuperare il gol di svantaggio è un passaggio che non può essere sbagliato per tantissimi motivi. Intanto, per cancellare la prestazione dell’andata ma anche il rendimento delle ultime settimane non all’altezza, con troppe distrazioni. Non andare alla Final Eight di Lisbona sarebbe un contraccolpo non indifferente considerata la differenza di valori tra le due squadre. Ma ci vorrà una Juve molto più attenta e meno allegra in difesa rispetto alle ultime settimane. Proprio gli equilibri difensivi saranno fondamentali: la Juve sa che incassando un gol poi dovrebbe farne tre, quindi dovrà giocare con intelligenza e anche con una serenità e attenzione decisivi per sbrogliare una matassa complicata. Ecco perché ci vorrà una Juve almeno al 70 per cento, tutta un’altra storia rispetto a quella delle ultime settimane.

Foto twitter juventus