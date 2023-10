Juve, il derby è tuo con merito: Gatti e Milik (2-0). Disastro Milinkovic-Savic

Il derby è della Juventus: 2-0 al Torino. Il derby parte con ritmi alti e dopo appena 5′, Moise Kean trova la via del gol innescato da Weah. Ma dopo il Var conferma la posizione di fuorigioco del centravanti bianconero. Al 17′ arriva il primo tentativo anche dei granata con il tiro di Lazaro che sorvola la traversa della porta difesa da Szczesny. Regna l’equilibrio, poche occasioni da gol. L’ultimo squillo della prima frazione di gioco è granata con l’azione personale di Bellanova che non trova lo specchio della porta dalla distanza. Nella ripresa Juventus passa in vantaggio con il gol di Federico Gatti al 51′: Milinkovic-Savic esce a vuoto, Kean tenta la rovesciata salvata sulla linea di porta da Rodriguez. Interviene il difensore che insacca ma si alza la bandierina dell’assistente. Dopo quattro minuti di consulto col VAR la decisione di Massa: il gol è regolare. Al 60′ torna in avanti la Juve con Kostic che pesca Milik al centro dell’area di rigore, ma il suo tentativo di testa viene alzato sopra la traversa da Milinkovic-Savic. Sullo stesso calcio d’angolo la Juventus trova il gol del raddoppio con l’attaccante polacco, complice un’altra uscita infelice di Milinkovic-Savic. Juric prova a cercare la svolta dalla panchina e inserisce Sanabria e Pellegri, insieme a Zapata. E arrivano due occasioni per il Torino: prima con il centravanti colombiano, bravo a girare di testa ma arriva la risposta di Szcezsny che blocca in tuffo. Poi ci prova Sanabria in girata, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Ma non basta, il derby della Mole è della Juventus.

Foto: Instagram Juventus