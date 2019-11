Juve, il CdA esercita la delega per l’aumento di capitale. Il comunicato

Il CdA della Juve ha esercitato la delega per aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo di circa 300 milioni e ha fissato anche i termini e le condizioni definitive. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), presieduto da Andrea Agnelli, ha deliberato di esercitare integralmente la delega – allo stesso attribuita, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2019 – ad aumentare il capitale sociale, in via scindibile, fissando inoltre le condizioni definitive dell’aumento nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni (l’“Aumento di Capitale”). L’avvio dell’offerta in opzione (l’“Offerta in Opzione”) e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa”.

