Juve, il Benfica vince in casa del Porto e vola a +6. Nono successo in dieci partite

Il Benfica non si ferma più! La formazione di Schmidt conquista il nono successo in dieci giornate ed espugna il campo dei rivali storici del Porto, ora staccati in classifica di ben sei punti. All’Estádio do Dragão finisce 0-1, decisive l’espulsione di Eustaquio prima della mezzora e la rete di Rafa Silva nella ripresa. Martedì la sfida di Champions contro la Juventus, gli uomini di Allegri sono chiamati all’impresa in casa di un inarrestabile Benfica.

Foto: Instagram Benfica