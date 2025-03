Juve, i tifosi caricano la squadra al JHotel e acclamano Tudor. Il croato li saluta

Serata importante in casa Juventus. Gli ultras bianconeri si sono presentati davanti al JHotel per dare il benvenuto ad Igor Tudor. I gruppi organizzati juventini avevano anche uno striscione: “Benvenuto Igor Tudor”. Gli ultras hanno intonato diversi cori di incitamento per la Juventus e Igor Tudor si è affacciato da una stanza del JHotel per salutare i tifosi. Dopo le contestazioni delle ultime settimane, i tifosi si stringono intorno alla squadra e al loro nuovo allenatore.

Foto: sito Juve