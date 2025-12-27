Juve, i convocati per Pisa: out Conceicao e Cabal
27/12/2025 | 10:00:30
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera a Pisa.
Confermata l’assenza di Francisco Conceicao, oltre a quella di Cabal, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Vlahovic. C’è, invece, McKennie.
Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.
Foto: sito Juventus