Juve, i convocati per l’Empoli. C’è Fagioli

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Empoli alle 12.30 domani.

In casa bianconera, out Kalulu e Cambiaso come noto. C’è Fagioli nonostante le voci di mercato.

Questa la lista:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Renato Veiga, Weah, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Mbangula.

Foto: X Juventus