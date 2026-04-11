Juve, i convocati per l’Atalanta. Out Vlahovic, Perin, Mckennie e Cabal

11/04/2026 | 10:54:03

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l’Atalanta alla New Balance Arena. Assenti gli infortunati Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Mattia Perin oltre allo squalificato Weston McKennie mentre è stato convocato il portiere Riccardo Radu.

Questa la lista completa:

Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Radu.

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso

Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti.

Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David

Foto: sito Juventus