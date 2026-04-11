TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Juve, i convocati per l’Atalanta. Out Vlahovic, Perin, Mckennie e Cabal

11/04/2026 | 10:54:03

article-post

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l’Atalanta alla New Balance Arena. Assenti gli infortunati Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Mattia Perin oltre allo squalificato Weston McKennie mentre è stato convocato il portiere Riccardo Radu.
Questa la lista completa:
Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Radu.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David
Foto: sito Juventus