Juve, i convocati per l’Atalanta. Out Vlahovic, Perin, Mckennie e Cabal
11/04/2026 | 10:54:03
Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l’Atalanta alla New Balance Arena. Assenti gli infortunati Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Mattia Perin oltre allo squalificato Weston McKennie mentre è stato convocato il portiere Riccardo Radu.
Questa la lista completa:
Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Radu.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David
Foto: sito Juventus