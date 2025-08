Juve, i convocati per la tourneė in Germania: presenti Vlahovic, Weah e Douglas Luiz

02/08/2025 | 15:55:58

La Juventus ha diramato i convocati per la tourneė in Germania. Presenti anche i vari Weah, Vlahovic e Douglas Luiz, ormai in uscita e fuori dal progetto.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cabal, Djalò, Rouhi, Gil.

Centrocampisti: Locatelli, Arthur, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, Joao Mario, Douglas Luiz, Cambiaso,

Attaccanti: Vlahovic, Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez, Weah, David, Pietrelli.

Foto: sito Juve