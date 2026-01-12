Juve, i convocati per la Cremonese: non recupera Conceicao
12/01/2026 | 15:10:15
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la Cremonese.
Torna Kelly, mentre restano fuori Conceiçao, Gatti, Rugani, Milik e Vlahovic.
Questo l’elenco dei convocati della Juventus:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, JOao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Openda, David
Foto: sito Juventus