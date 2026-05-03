Juve, i convocati per il Verona. Out Milik e Cabal
03/05/2026 | 13:30:32
Alle 18:00 scenderà in campo la Juventus per affrontare l’Hellas Verona.
Nessuna sorpresa tra i convocati appena diramati da Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare ai lungo degenti Cabal e Milik.
Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
Foto: sito Juve