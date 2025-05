Juve, i convocati per il Venezia. Torna Koopmeiners

24/05/2025 | 16:09:35

La Juventus, nella giornata di oggi, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Venezia in programma domani alle 20.45 allo stadio Pier Luigi Penzo. Presenti Koopmeiners, McKennie e Veiga, mentre non saranno della partita Kalulu, Bremer, Milik e Cabal. Di seguito l’elenco completo.

1 Perin

2 Alberto Costa

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

Foto: sito Juventus