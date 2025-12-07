Juve, i convocati per il Napoli: torna Perin
07/12/2025 | 11:14:43
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di stasera a Napoli.
Rispetto al match di coppa contro l’Udinese, rientra Perin tra i portieri disponibili mentre esce dai convocati Gatti per l’infortunio e l’operazione successiva al menisco.
Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Kelly, Kalulu, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe, Cambiaso, Joao Mario.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie. Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
Foto: sito Juventus