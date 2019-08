Juve, i convocati per il debutto a Parma: assenti Rugani e Ramsey

Sono 23 i bianconeri a disposizione per la prima giornata di campionato che, sabato sera alle 18:00, vedrà la Juve impegnata contro il Parma, allo stadio Tardini. Assenti Ramsey, ancora non al meglio della condizione, e Rugani, sempre al centro della trattativa con la Roma (ieri sera, come raccontato, c’è stata prima la rottura e poi la riapertura tra i due club). Questo l’elenco dei convocati:

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

