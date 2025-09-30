Juve, i convocati di Tudor per il Villarreal: out Bremer e Thuram
30/09/2025 | 16:01:31
Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di Champions contro il Villarreal. Sono assenti Bremer e Thuram. Scelta precauzionale quella su Bremer, apparso affaticato ultimamente e tornato in gruppo nell’allenamento di rifinitura di oggi, più atteso il forfait di Khephren Thuram. C’è Conceicao.
Questi i convocati:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Openda, David.
Foto: sito Juventus