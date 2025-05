Juve, i convocati di Tudor per Bologna. Out Vlahovic

03/05/2025 | 18:42:43

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Bologna di domani sera. Otto gli assenti, fra i quali c’è anche Dusan Vlahovic, che dunque non ce la fa a recuperare in tempo. Oltre a lui, sono questi i giocatori che non faranno parte del gruppo: Koopmeiners, Gatti, Cabal, Milik, Bremer, Kelly per infortunio, più per squalifica Yildiz.

Questa la lista completa:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Renato Veiga, Kalulu, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Adzic, K. Thuram, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Mbangula.

Attaccanti: Conceicao, Nico Gonzalez, Kolo Muani.

