Juve, i convocati di Sarri per la Spal: torna Ronaldo, c’è Beruatto

Al termine dell’allenamento sostenuto questo pomeriggio dalla Juve, il tecnico Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Spal in programma sabato, alle 15:00, all’Allianz Stadium. Assenti gli infortunati di lungo corso come Chiellini, Perin, Douglas Costa e De Sciglio, ai quali si aggiungono Danilo (infortunato) e Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto in famiglia. Convocato Beruatto dall’Under 23. Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: De Ligt, Bonucci, Rugani, Demiral, Beruatto;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

https://twitter.com/juventusfc/status/1177637139040919553

Foto: Twitter ufficiale Juventus