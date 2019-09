Juve, i convocati di Sarri per la trasferta di Madrid: c’è Pjanic

Sono stati resi noti i convocati di Maurizio Sarri, tecnico della Juve, per la trasferta di domani contro l’Atletico Madrid, gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Presente anche Miralem Pjanic, restano invece a Torino gli infortunati De Sciglio, Chiellini e Douglas Costa. Ecco l’elenco completo:

1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

Sta per iniziare l'avventura in @ChampionsLeague! Ecco i convocati per #AtletiJuve #JuveUCL ⚫️⚪️ pic.twitter.com/hxM3BVhBh8

— JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2019