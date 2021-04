Juve, i convocati di Pirlo per il derby. Confermate le tre esclusioni

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori a disposizione di mister Pirlo per il derby contro il Torino, in programma domani alle 18. Out Buffon, squalificato, Demiral e Bonucci (questi ultimi positivi al Covid). Confermate le tre esclusioni Dybala, Arthur e McKennie per i fatti dell’altra sera.

Tornano Ramsey e Alex Sandro dagli infortuni e Cuadrado dalla squalifica; aggregati gli U23 Israel, De Marino e Correia.

Ecco la lista completa:

PORTIERI

Szczesny, Pinsoglio, Israel DIFENSORI Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, De Marino, CENTROCAMPISTI Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, ATTACCANTI Ronaldo, Morata, Felix Correia

Foto: Twitter Juventus