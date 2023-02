Juve, i convocati di Allegri per lo Spezia. Out Chiesa. Torna Perin

La Juventus ha reso noti i convocati di Massimiliano Allegri per la gara di domani contro lo Spezia.

Recuperato Perin, assente col Nantes per influenza. Out, come annunciato, Chiesa.

Ecco l’elenco completo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea

Attaccanti: Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior

Foto: twitter Juve