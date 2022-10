Juve, i convocati di Allegri per l’Empoli: in attacco c’è Iling-Junior

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori per la sfida di questa sera contro l’Empoli. Assenti, come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa, sia Federico Chiesa che Paul Pogba. Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior

Foto: twitter Juve