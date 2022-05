Juve, i convocati di Allegri per la Fiorentina: ultima per Dybala e Chiellini. C’è Illing-Junior

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Fiorentina e Juventus, che chiuderà il campionato dei bianconeri. Ultima chiamata per Dybala e Chiellini, prima per Illing-Junior.

Di seguito ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Ake, Iling-Junior

