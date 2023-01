Juve, i convocati di Allegri contro l’Udinese. Out Bremer

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese delle 18. Out Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e Bremer che non ce la fa (lieve affaticamento). Torna Di Maria. Di seguito la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri, Riccio.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.

Foto: twitter Juve