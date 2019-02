Juve, i convocati di Allegri: c’è Pjanic, out Douglas Costa

Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questo pomeriggio, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida tra Juve e Bologna, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Dall’Ara. C’è Pjanic, out lo squalificato Emre Can e gli infortunati Douglas Costa e Khedira, oltre al lungodegente Cuadrado. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola;

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Matuidi, Bentancur;

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

Foto: Twitter ufficiale Juve