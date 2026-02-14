Juve, grana per Spalletti, Thuram non ce la fa per l’Inter. I convocati
14/02/2026 | 11:33:50
Brutto colpo per la Juventus che non avrà a disposizione Khephren Thuram per la gara di questa sera contro l’Inter. Niente derby in famiglia quindi in campo, come all’andata (entrambi a segno). Nella probabile formazione, spazio a Koopmeiners al fianco di Locatelli in mediana.
Di seguito l’elenco completo dei 22 giocatori della Juventus.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal. Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
Foto: sito Juventus