Igor Tudor verrà presentato ufficialmente da nuovo allenatore della Juventus nella giornata di giovedì. Il nuovo tecnico bianconero parlerà per la prima volta alla stampa nella sala conferenze dell’Allianz Stadium a partire dalle ore 12. Sarà l’antivigilia del suo esordio in bianconero, fissato per sabato alle 18 tra le mura amiche contro il Genoa. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito Juventus