Juve-Frosinone, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera torna la Serie A e nell’anticipo del venerdì la Juventus ospiterà il Frosinone. Massimiliano Allegri, in vista dell’attesissima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Szczesny tra i pali, Cancelo sulla corsia destra difensiva, al centro torna Bonucci con Caceres e Spinazzola (favorito su De Sciglio) a sinistra; Pjanic in cabina di regia con Khedira e Bentancur ai suoi lati; Dybala e Cristiano Ronaldo a sostengo di Mandzukic. Soltanto panchina per il rientrante Chiellini. Dall’altra parte Marco Baroni, ex allenatore della Juve Primavera dal 2011 al 2013, sarebbe propenso a schierarsi col 3-5-2 con Sportiello in porta, Goldaniga, Salamon e Capuano nel pacchetto arretrato; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata e Beghetto in mezzo al campo e in avanti spazio al tandem Ciano-Ciofani. Appuntamento allo Juventus Stadium, calcio d’inizio fissato alle 20:30.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

Foto: Juventus Twitter