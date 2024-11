Juve, Francesco Giannella è il nuovo presidente dell’ESSMA. Il comunicato

“Una bella notizia di respiro internazionale che riguarda il Club. In particolare, riguarda Francesco Gianello, Facilities Management Director di Juventus, che è stato nominato presidente dell’ESSMA (European Stadium and Safety Management Association). Gianello succede a John Beattie, dell’Arsenal: una nomina, questa, che premia la qualità del lavoro, nel corso degli anni, della Juventus e, ovviamente, di Gianello, sempre con l’obiettivo di garantire elevati standard di efficienza e servizio per tutte le operazioni relative agli impianti delle nostre sedi aziendali. Laureato in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università di Torino, Francesco Gianello ha iniziato la sua carriera professionale nel settore del commercio e delle pubbliche relazioni, con particolare attenzione al mercato estero, grazie all’eccellente conoscenza dell’inglese, russo, tedesco e francese; nel dicembre 1998, è entrato in Juventus prima come segretario del Settore Giovanile, poi, dopo l’istituzione del Dipartimento di Segreteria Sportiva, nella posizione di Responsabile. A partire dall’ottobre 2010, Gianello ha assunto il ruolo di Head of Stadium, e nell’ottobre 2018 è diventato Head of Stadium and Facilities, ruolo ulteriormente completato nel 2020 con la promozione a Head of Facilities Management. Dal 2018 è membro dell’Advisory Committee di ESSMA di cui, da oggi, assume la Presidenza. Congratulazioni da parte di tutti noi!”.

Foto: X Juve