Juve, esordio show al Mondiale per Club: 5-0 all’Al Ain

19/06/2025 | 08:51:50

Debutto da schiacciasassi per la Juventus al Mondiale per Club: all’Audi Field di Washington, i bianconeri travolgono l’Al Ain con un netto 5-0 che non ammette repliche. Prestazione brillante, cinica e di grande intensità per gli uomini di Igor Tudor, che mandano un messaggio forte e chiaro alle pretendenti. Pronti via e la Juve impone ritmo e verticalità. Al 11’, il primo squillo: pennellata precisa di Alberto Costa, in mezzo si inserisce con forza Kolo Muani, che stacca di testa e firma l’1-0. Passano dieci minuti e arriva il raddoppio: al 21’, Francisco Conceição scarica in porta un sinistro deviato, 2-0 e partita già incanalata. La Juve gioca a memoria, Al Ain non reagisce e al 31’ Kenan Yildiz trova il tris con un destro chirurgico dal limite, palla all’angolino. Il primo tempo si chiude con il poker bianconero: al 45’+4, ancora Kolo Muani, stavolta servito in profondità da Thuram, appoggia in rete con un delizioso esterno. Nella ripresa, l’Al Ain prova ad alzare il baricentro ma è sterile. Al 58’, la Juve colpisce ancora: scambio stretto sulla trequarti, Conceição si accentra e scarica un rasoterra preciso, doppietta personale e 5-0. Poi è solo accademia. Di Gregorio, inoperoso per larghi tratti, risponde presente su un tiro potente di Laba al minuto 48′. Un segnale forte da parte dei bianconeri che, il 22 e il 26 giugno, affronteranno rispettivamente Wydad Casablanca e Manchester City. Foto: Instagram Juventus