Juve, esami per Cambiaso al JMedical dopo il problema di ieri sera

05/05/2025 | 12:30:28

Dopo il problema al bicipite femorale della coscia sinistra riscontrato nella gara contro il Bologna, l’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso si è presentato stamattina al centro medico della Juventus per sottoporsi alle visite di rito per capire l’entità del problema. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della sfida, con l’assist per Thuram che ha sbloccato la gara e regalato alla Juve un punto importante in ottica piazzamento Champions. La sensazione è che qualora dovesse esserci lesione, la stagione del giocatore sarebbe finita, potrebbe al massimo recuperare per il Mondiale per Club.

Foto: Instagram Juventus