Juve, esami in corso per Renato Veiga dopo l’infortunio di ieri

Giornata importante in casa Juve per capire le condizioni di Renato Veiga. Il difensore portoghese sta effettuando gli esami strumentali a seguito del problema alla gamba destra accusato ieri contro il PSV . Il classe 2003 portoghese è appena arrivato al JMedical per gli accertamenti di rito. Mister Thiago Motta spera di non perdere l’ennesimo difensore in questa poco fortunata stagione.

Foto: X Juventus