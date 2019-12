Juve e Napoli, ecco le possibili avversarie agli ottavi di Champions

Juve e Napoli agli ottavi di Champions, Inter eliminata (retrocessa in Europa League), l’Atalanta si gioca tutto domani. In attesa delle ultime sfide, le squadre già qualificate si preparano al sorteggio del prossimo lunedì 16 dicembre alle ore 12 a Nyon. I partenopei si sono qualificati da secondi in classifica nel girone, quindi verranno sorteggiati contro una delle seguenti squadre: Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Lipsia e Valencia. La Juve di Sarri, invece, è passata da prima della classe e dunque avrà parecchie insidie da evitare con la speranza di poter finire in un accoppiamento favorevole. Al momento le potenziali avversarie sono queste: Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Borussia Dortmund, Lione. Resta da capire l’ultima squadra abbinabile ai bianconeri che uscirà dal girone C: con il City già matematicamente primo, a giocarsi il secondo posto ci sono Shakhtar, Dinamo Zagabria e Atalanta. Ovviamente in caso di qualificazione della squadra di Gasperini, questa non potrebbe essere sorteggiata contro la Juve.

Foto: Twitter ufficiale Champions League