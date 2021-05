Juve e Milan, occhio ai diffidati: in 10 con un giallo salterebbero lo spareggio Champions

Per entrare tra le prime 4 in zona Champions, anche qualche dettaglio può fare la differenza. Tra questi anche i diffidati, che in caso di giallo salteranno la prossima giornata.

Prossima giornata che propone in calendario lo spareggio Champions, tra Juve e Milan e le due squadre hanno nel complesso ben 10 diffidati, ma la lotta è talmente serrata che Pirlo e Pioli non possono permettersi troppi calcoli.

In casa Juve, un cartellino giallo costringerebbe allo stop Cristiano Ronaldo, Bonucci, De Ligt e McKennie, mentre nel Diavolo sono diffidati Calhanoglu, Hernandez, Rebic, Saelemaekers, Castillejo e Dalot.

Insomma, occhio ai cartellini in vista della gara di domenica prossima.

Foto: Instagram personale