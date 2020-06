Juve e Milan a cerchio intorno a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale. La foto

Commovente minuto di silenzio prima della semifinale di Coppa Italia Juve-Milan, per ricordare tutte le vittime del Coronavirus. A centrocampo si sono riunite le due squadre e i direttori di gara, a cerchio intorno a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale: il Dott. Franco Riccardini, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette di Torino, Alice Carli, infermiera, e Monica Stemperini, operatore socio sanitaria presso l’onlus Piemonte Cuore e l’Ospedale Molinette di Torino. L’omaggio per un’intera categoria che ha dato la vita per combattere il virus.

Foto: Twitter ufficiale Milan