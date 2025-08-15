Juve e Kolo Muani, in arrivo una svolta annunciata

15/08/2025 | 10:52:55

Randal Kolo Muani sta per ricevere il giusto premio alla fedeltà chiamata Juve. L’attaccante francese ha sempre voluto restare in bianconero, non ha aperto ad altre soluzioni, ha aspettato il momento giusto per realizzare il suo desiderio. Dopo quanto vi abbiamo raccontato in più occasioni nelle scorse settimane, a fine luglio avevamo aggiunto che la Juventus avrebbe concretizzato l’inseguimento puntando sulla volontà di Kolo Muani e raggiungendo presto l’accordo con il Paris Saint-Germain. I francesi incasseranno una cifra tra i 55 e i 58 milioni tra prestito molto oneroso e riscatto del cartellino, presto Tudor avrà a disposizione lo specialista offensivo da affiancare a David che tanto attendeva. Soprattutto è stato confermato il desiderio della Juventus di procedere, come raccontato in più occasioni, a prescindere dal futuro di Vlahovic.

Foro: Instagram Juventus