Juve e Inter su Vidal. L’entourage: “L’idea di giocare con Ronaldo lo stimola”

Che il futuro di Arturo Vidal sia lontano dal Barcellona ormai non ci sono più dubbi. Ronald Koeman ha infatti inserito il centrocampista nella lista dei sacrificabili. Juventus e soprattutto Inter sono alla finestra, ma, come riferito a La Cuarta da un membro dell’entourage dell’ex Bayern, i bianconeri sarebbero la meta preferita per il centrocampista: “Conte lo chiama spesso per portarlo all’Inter, ma, prima di dare un consenso, Vidal vuole avere la certezza di essere protagonista in Champions. L’idea di tornare alla Juve, dove giocherebbe con Cristiano Ronaldo, lo stimola molto”.

Foto: Twitter personale.